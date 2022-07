Der Hamburger Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) hat für den Fall eines Gas-Notstandes in der Hansestadt eine Begrenzung der Warmwassermengen für private Haushalte angekündigt. »In einer akuten Gas-Mangellage könnte warmes Wasser in einem Notfall nur zu bestimmten Tageszeiten zur Verfügung gestellt werden«, sagte Kerstan der »Welt am Sonntag«. Auch eine »generelle Absenkung der maximalen Raumtemperatur im Fernwärmenetz« käme in Betracht.