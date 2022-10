Der chinesische Staatskonzern will bei einem Hamburger Containerterminal einsteigen – deshalb gibt es Streit in der Ampelkoalition. FDP und Grüne haben sich in der Frage gegen Kanzler Olaf Scholz (SPD) gestellt, der den Deal entgegen der Position der sechs an der Prüfung beteiligten Bundesministerien offenbar durchdrücken will. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann kritisierte ein Festhalten des Kanzleramtes. »Was muss in der Welt eigentlich noch passieren, damit Deutschland in der Realität ankommt und nicht Männchen macht vor den Feinden der freien demokratischen Welt? Ein Verkauf von kritischer Infrastruktur an China ist ein krasser Fehler und gehört unterbunden«, sagte die Verteidigungspolitikerin.