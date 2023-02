»Wir stehen wirklich vor dem Scheitern einer vor Jahren angefangenen Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes«, klagte Mattern. Die Verwaltung sei »eine Katastrophe vor dem Herrn«. Das zeige sich nicht nur bei den Binnengewässern, sondern auch in der Deutschen Bucht bei den seewärtigen Zufahrten.

Keine Mobilfunkabdeckung in der Deutschen Bucht

So gebe es beispielsweise keine Koordinationsstelle beim Bund. »Jeder Flughafen hat einen Tower, und eine Flugsicherung für Deutschland gibt es natürlich auch.« In der Schifffahrt gebe es nichts dergleichen. Doch damit nicht genug: So gebe es in der Deutschen Bucht immer noch keine Mobilfunkabdeckung. Das sei kein Witz, klagte Mattern. Lotsen müssten 400 Meter lange und 60 Meter breite Containerriesen »mit Bauchgefühl und Norddeich Radio über Küstenfunk« in Position bringen.