Er wurde 71 Jahre alt: Der Hamburger Reeder Bertram Rickmers ist tot. »Herr Rickmers verstarb völlig überraschend in der Nacht zu Montag zu Hause«, heißt es nach dpa-Angaben in einer Mitteilung der Geschäftsleitung des Unternehmens Asian Spirit Steamship Company an die Belegschaft. Rickmers war Chef des Schifffahrtsunternehmens.