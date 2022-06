Lieferengpässe wegen des Ukrainekriegs

Aber auch höhere Preise hätten zu den Umsatzsteigerungen beigetragen, so die Wiesbadener Statistiker. So zogen etwa im Bauhauptgewerbe (plus 26 Prozent), Ausbaugewerbe (plus 15 Prozent) und Kraftfahrzeuggewerbe (plus 14,2 Prozent) die Umsätze prozentual zweistellig an. Wegen des Ukrainekriegs und Lieferengpässen sind die Preise zum Beispiel für Stahl oder Bitumen kräftig gestiegen, auch viele andere Materialien auf den Weltmärkten sind knapp und teuer.