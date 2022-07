Während der Bund Preisgleitklauseln für öffentliche Gebäude vorschreibe, sei dieses wichtige Signal für die Firmen bei Ländern und Kommunen offensichtlich nicht angekommen, klagte Wollseifer. Solche Klauseln in den Verträgen legen fest, dass der Auftraggeber steigende Preise bis zur Ausführung seines Auftrags ganz oder anteilig übernimmt.

»Unsere Betriebe sagen uns, dass nur etwa zehn Prozent der Kommunen bereit sind, Preisgleitklauseln in laufende Verträge oder neue Verträge einzubauen«, moniert Wollseifer. Daher beteiligten sich viele Betriebe nicht gern an öffentlichen Ausschreibungen. Es könne aber nicht im Interesse der Kommunen und Länder liegen, dass »unsere Betriebe Verträge zu voraussichtlich defizitären Aufträgen abschließen«. Dies würden sie bei lang laufenden Aufträgen nicht überstehen. Es könne nicht gewünscht sein, dass viele Firmen vor Ort in die Insolvenz gingen. »Dann fehlen Steuerzahler, dann fehlt die Leistung für die Kommune.« Handlungsempfehlungen des Bundes seien nötig.