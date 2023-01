»Derzeit gibt es acht weitere Anträge« EU lässt zwei Insektenarten zum Verzehr zu

Nach Angaben der EU-Kommission müssen Hersteller für jedes Insekt, das sie auf den Markt bringen wollen, eine Zulassung beantragen. Wenn Insekten in Lebensmitteln verwendet würden, müsse das gekennzeichnet sein: In der Zutatenliste muss der Artname aufgeführt werden. »Die Lebensmittelsicherheit hat für die Kommission oberste Priorität«, sagte eine Sprecherin der Nachrichtenagentur dpa. Was die Insekten betreffe, so könne die Behörde bestätigen, dass diese sicher seien.