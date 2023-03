Im Haushaltsstreit der Ampelkoalition sieht Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) seine Ministerkollegen am Zug. Er fühle keinen Einigungsdruck: »Im Gegenteil müssen die Kolleginnen und Kollegen ein Interesse an einer raschen Einigung haben, da ihre finanzwirksamen Projekte ja ohne Haushalt nicht vorangetrieben werden«, sagte er der »Welt am Sonntag«. »Ich werde aber erst dann ins Kabinett gehen, wenn ich einen realistischen Etatentwurf habe.«