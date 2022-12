EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat vor einer zu starken Ankurbelung der Nachfrage durch die Haushaltspolitik einiger europäischer Regierungen gewarnt. Der dadurch geschaffene Überhang an Nachfrage könnte die Geldpolitik zu einer stärkeren Straffung zwingen als sonst notwendig wäre, sagte Lagarde am Freitag auf einer Konferenz der thailändischen Notenbank und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Bangkok. »Bedauerlicherweise deuten derzeit zumindest manche der fiskalischen Maßnahmen, die wir bei vielen Regierungen in Europa und vor allem im Euroraum analysieren, in Richtung der letzteren Kategorie«, sagte sie. Geldpolitik und Fiskalpolitik müssten für nachhaltiges ausbalanciertes Wachstum Hand in Hand arbeiten.