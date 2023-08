Heidelberg-Materials-Chef über nachhaltiges Bauen »Ich habe nichts gegen Holz, aber Beton wird viel lokaler produziert«

Dominik von Achten will klimaneutralen Zement herstellen und so die Zukunft von Heidelberg Materials sichern. Dafür fordert der Konzernboss viel Geld vom Staat – und die Erlaubnis, CO₂ in Deutschland zu verbuddeln.