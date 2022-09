Den Berechnungen zufolge ist für eine durchschnittliche 70 Quadratmeter große Wohnung mit Gasheizung für das Jahr 2021 mit Mehrkosten von 135 Euro zu rechnen (plus 20 Prozent im Vorjahresvergleich). Für das laufende Jahr geht die Beratungsgesellschaft von weiteren Mehrkosten von 550 Euro aus (plus 67 Prozent).

Wer eine Ölheizung nutzt, muss demnach sogar 130 Prozent mehr zahlen: 320 Euro (plus 51 Prozent) zusätzlich für das vergangene Jahr und voraussichtlich 495 Euro (plus 53 Prozent) mehr für 2022. Holzpellets wurden demnach 2021 um fünf Prozent teurer und in diesem Jahr um 54 Prozent. Die Kosten für mit Strom betriebene Wärmepumpen erhöhten sich um 15 und 53 Prozent. Bei der Fernwärme blieben die Steigerungen im Rahmen: 2021 waren es elf Prozent und in diesem Jahr sind es wohl acht Prozent.