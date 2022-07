Finanzielle Anreize zum Energiesparen – auch für Vermieter: In Deutschland sind Warmmieten der Normalfall. Hier können Vermieterinnen alle Heizkosten weitergeben. Deshalb lohnt es sich für sie trotz der hohen Energiepreise finanziell kaum, ins Energiesparen zu investieren. Die Bundesregierung will langfristig die Einführung einer sogenannten Teilwarmmiete prüfen – dabei verbleibt ein Teil der Heizkosten beim Vermieter, sodass auch dieser einen finanziellen Vorteil von gesunkenen Energiekosten hat. Als Sofortmaßnahme für den kommenden Winter sollte die Politik prüfen, wie Vermieter in die Pflicht genommen werden können, um die selbst von der Immobilienbranche identifizierten Einsparpotenziale tatsächlich zu heben. Was wäre beispielsweise, wenn Vermieter nur dann die Kosten vollständig weitergeben können, wenn sie diese Einsparziele erreicht haben?

Den Spielraum für Vermieter erhöhen: Damit Vermieter in diesem Winter zusätzliche Einsparpotentiale heben können, wäre eine Absenkung der Raumtemperaturen sinnvoll. Die Rechtsprechung steht dem allerdings entgegen: In allen Wohn- und Büroräumen müssen tagsüber 20 bis 22 Grad Celsius erreicht werden können. Damit Vermieterinnen die Heizperiode später einsetzen lassen oder die Heiztemperatur absenken können, halten wir es für sinnvoll, für diesen Winter eine gesetzliche Regelung zu erlassen, die das Absenken der Mindesttemperatur um wenige Grad zulässt. Die Regelung müsste befristet sein und sollte erst dann greifen, wenn Vermieterinnen bereits andere Maßnahmen ohne Komfortverlust ergriffen haben.

Den Spielraum für Mieter erhöhen: Viele Mietverträge verpflichten auch Mieterinnen dazu, bestimmte Temperaturen zu erreichen. So soll Schimmelbildung vorgebeugt werden, obwohl regelmäßiges Stoßlüften oft die wirksamere Maßnahme gegen Schimmel ist. Wenn Mieter jetzt weniger heizen wollen oder aus Kostengründen müssen, so können sie für Schäden an der Gebäudesubstanz verantwortlich gemacht werden. Wir halten es deshalb für sinnvoll, diese Anforderungen an Mieter in diesem Winter außer Kraft zu setzen.