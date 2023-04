Gilt das für alle Eigentümer?

Nein, es gibt Sonderregeln, etwa in Fällen, in denen die Heizung kaputtgeht. Das betrifft zum Beispiel Eigentümer von Häusern mit nicht mehr als sechs Wohnungen, die selbst im Gebäude wohnen und älter als 80 Jahre sind – dann muss die 65-Prozent-Vorgabe für erneuerbare Energien nicht eingehalten werden.

Was gilt sonst bei kaputten Heizungen?

Generell soll es bei einer sogenannten Heizungshavarie Übergangsfristen geben – das sind Fälle, in denen der Betrieb der Heizungen nicht mehr möglich ist, die Anlage nicht mehr repariert werden kann und schnell ausgetauscht werden muss. Dann soll die Pflicht zur Erfüllung der Erneuerbaren-Vorgabe innerhalb von drei Jahren nach dem Heizungsaustausch erfüllt werden. In der Übergangszeit kann vorübergehend eine Gas- oder Ölheizung eingebaut und betrieben werden.

Gibt es ab 2024 überhaupt keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr?

Doch, es dürfen auch dann noch Öl- und Gasanlagen eingebaut werden – wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen künftig grundsätzlich mindestens 65 Prozent grüne Gase wie Biomethan oder Öle aus erneuerbaren Rohstoffen beziehen. Erlaubt ist, eine Wärmepumpe mit einer Gastherme zu kombinieren, die aber nur dann anspringt, wenn es sehr kalt ist und die Wärmepumpe viel Strom verbrauchen würde.

Auch Gasheizungen, die heute noch Erdgas verbrennen und künftig auch reinen Wasserstoff nutzen können, sind unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Das aber nur, wenn der Gasnetzbetreiber einen Investitions- und Transformationsplan für Wasserstoffnetze hat und die Heizungen ab 2030 mindestens 50 Prozent Biomethan, Wasserstoff oder andere grüne Gase (und ab 2035 mindestens 65 Prozent grünen oder blauen Wasserstoff aus einem Wasserstoffnetz) nutzen.

Experten halten das nur unter bestimmten Bedingungen für realistisch: An so einem Netz könnte keine Anlage hängen, die die neue Mischung nicht verarbeiten kann.

Was bedeutet das alles für Mieter?

Wer zur Miete wohnt – also die Mehrheit der Deutschen –, soll vor einem starken Anstieg der Heizkosten geschützt werden. So sollen Vermieter bei der Betriebskostenabrechnung bei Gasheizungen auf Basis von Biomethan nur den Betrag weitergeben dürfen, der zur Erzeugung derselben Menge an Heizwärme mit einer normalen Wärmepumpe anfiele. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass Vermieter weiter eine in der Anschaffung günstige Gasheizung einbauen und Mieter in der Folge mit steigenden Betriebskosten belastet wären, so die Bundesregierung. Es gibt auch Regelungen, die Mieter in energetisch schlechteren Gebäuden vor zu hohen Betriebskosten bei dem Einbau einer weniger effizienten Wärmepumpe schützen sollen.

Gibt es eine finanzielle Förderung?

Ja, die Bundesregierung plant ein neues Fördersystem. Unter bestimmten Voraussetzungen soll es einen »Klimabonus« geben. Habeck wollte eigentlich eine starke soziale Staffelung. Es habe in der Koalition aber keine Verständigung auf eine Einkommensprüfung gegeben, sagte er. »Zwischen Normalverdienern und Villenbesitzern wird kein Unterschied gemacht«, räumte er nun ein. Für Menschen, die Sozialtransfers bekommen, soll aber die Pflicht entfallen, dass von 2024 an jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren betrieben werden soll.

Bei der Förderung ist Folgendes vorgesehen: Derzeit wird der Heizungsaustausch einem Papier aus der Bundesregierung zufolge je nach Technologie in Höhe von 10 bis zu 40 Prozent bezuschusst. Künftig soll es für alle Bürger im selbst genutzten Wohneigentum eine Grundförderung für den Tausch einer alten fossilen gegen eine neue klimafreundliche Heizung geben – der Fördersatz soll auf 30 Prozent vereinheitlicht werden.