Parallel bringt die Regierung wie geplant das Energie-Effizienzgesetz auf den Weg, in dem Vorgaben für Bund, Länder und Industrie für den sparsamen Umgang mit Energie enthalten sind. Beides soll dem Erreichen der Klimaziele dienen.

In dem Gesetzentwurf zum Heizungstausch wird betont, dass man »den sozialen Aspekten angemessen Rechnung tragen« wolle, etwa »mit Ausnahmeregelungen für ältere Personen oder Bestimmungen zum Schutz von Mieterinnen und Mietern vor zu hohen Kostenbelastungen«. Zum Beispiel sollen technologieoffene Lösungen bei den Brennstoffkosten für Mieter nicht teurer kommen als Wärmepumpen, mögliche Mehrbeträge dürfen dann nicht umgelegt werden. Und auch wenn Wärmepumpen bereits in Gebäuden in Betrieb sind, deren Dämmung dafür eigentlich nicht ausreicht, sollen Mieter vor den höheren Stromkosten geschützt werden.

FDP hofft auf Änderungen im Bundestag

In der FDP herrscht noch Klärungsbedarf. Das drückt sich in einer Protokollnotiz der am Gesetz beteiligten liberal geführten Ministerien aus, die das Kabinett heute beschlossen hat. Darin wird offenbar darauf verwiesen, dass weitere Änderungen im parlamentarischen Verfahren vorgenommen werden können.

In dieser Form könne das Gesetz nicht in Kraft treten, heißt es in FDP-Kreisen gegenüber dem SPIEGEL. Das Vorhaben habe schließlich große Unruhe in der Bevölkerung ausgelöst. Möglicherweise wird die FDP noch mal einen Versuch unternehmen, den Zeitpunkt infrage zu stellen, zu dem das GEG in Kraft tritt. Ungeklärt sei auch noch die Frage, wie die Förderung auf jedes einzelne Wohnungsobjekt bezogen aussehen werde.