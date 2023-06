»Es ist breiter Konsens in der Gesellschaft, dass die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2045 klimaneutral sein soll«, so beginnt das Papier aus den Regierungsfraktionen. Überschrieben ist es mit »Leitplanken der Ampel-Fraktionen zur weiteren Beratung des Gebäudeenergiegesetzes«, und es soll die Regierung aus dem Streitmodus herausholen und wieder zu konstruktivem Arbeiten führen. (Lesen Sie die Nachricht hier.) Als ein zentrales Ziel wird formuliert, dass die Gesetzesnovelle zum 1. Januar 2024 in Kraft tritt (was nicht zwangsläufig bedeutet, dass alle neue Regeln dann schon gelten müssen).