Der ausgewiesene Digitalexperte Florian Hager ist seit rund einem Jahr HR-Intendant. »In der gleichen Zeit des Schrumpfungsprozesses müssen wir uns transformieren«, sagte er nun. Der Abbau betreffe alle Bereiche des Hauses. Mit Blick auf den inhaltlichen Umbau und den Fokus auf das Digitale würden zugleich auch neue Kapazitäten geschaffen. Es werde zudem geprüft, was in Zukunft noch selbst gemacht, was in Kooperation mit anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten und was auch als externe Leistung eingekauft werden könne.

Die Gewerkschaft Ver.di kritisierte den geplanten Stellenabbau. »Der öffentlich-rechtliche Rundfunk übernimmt eine zentrale Funktion bei der Versorgung der Bevölkerung mit Informationen und Unterhaltung. Noch mehr Personal abzubauen, bedeutet eine Schwächung des Rundfunkangebots für die Hessinnen und Hessen«, sagte Gewerkschaftssekretärin Anja Willmann.