Versorgungsprobleme durch Ukrainekrieg verschärft

Nach Einschätzung von Analyst Salomon Fiedler ist die Fähigkeit der Unternehmen, Verzögerungen bei der Beförderung aufzufangen, nach zwei Jahren pandemiebedingter Unterbrechungen geringer als sonst. Die Versorgungsprobleme, insbesondere auf den Rohstoffmärkten, seien durch den Krieg in der Ukraine verstärkt worden. Zudem hätten seit Mitte der Nullerjahre größere Schiffe zunehmend kleinere Schiffe auf dem Rhein ersetzt.

Größere Schiffe seien in normalen Zeiten zwar kosteneffizienter, hätten in der Regel aber auch einen größeren Tiefgang, weshalb sich die niedrigen Wasserstände stärker auswirken könnten als in früheren Zeiten. Der Chemiekonzern BASF, dessen größtes Werk am Stammsitz in Ludwigshafen rund 40 Prozent der Rohstoffe über den Fluss erhält und der das Rheinwasser auch zur Kühlung nutzt, hat sich deshalb nach den Belastungen 2018 mit speziellen Niedrigwasserschiffen gewappnet.