Deutsche Großunternehmen wollen im Winter Heizkosten in ihren Büros sparen. Das zeigt eine Umfrage der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) unter den 40 größten deutschen Börsenkonzernen des Deutschen Aktienindex DAX. Die Unternehmen Bayer, Beiersdorf, Continental, Daimler Truck und RWE teilten mit, es sei geplant, die Temperaturen am Arbeitsplatz zu senken. Weitere Großunternehmen wie die Allianz und die Deutsche Bank erwägen das ebenfalls. Die Deutsche Telekom prüft, manche Gebäude im Winter stillzulegen. Die Mitarbeiter sollen in der Nähe alternative Arbeitsplätze erhalten.