Hohe Energiepreise Stadtwerke rechnen mit bis zu 15 Prozent Zahlungsausfällen

Einer der entscheidenden Faktoren bei den steigenden Gaspreisen ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Kremlchef Wladimir Putin wird immer wieder vorgeworfen, die gewaltigen Gasexporte seines Landes nach Europa als Druckmittel auf den Westen einzusetzen. Am heutigen 31. August will der russische Exporteur Gazprom Lieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 für drei Tage unterbrechen – mit der Begründung, dass Wartungsarbeiten nötig seien.

Das nährt Befürchtungen, der ohnehin schon stark gedrosselte Gasfluss aus Russland könnte komplett stoppen, sollten die Lieferungen nicht wiederaufgenommen werden.