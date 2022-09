Das Bundesfinanzministerium (BMF) weckt Zweifel an Nutzen und Wirksamkeit der drei Rettungspakete, die die Bundesregierung gegen die hohen Energiepreise aufgelegt hat. »Eine vollständige Kompensation verringerter realer Einkommen seitens des Staates ist weder leistbar noch aus ökonomischer Sicht sinnvoll«, heißt es in einer BMF-Unterlage zur Vorbereitung zum Finanzministertreffen aus Eurozone und EU, das an diesem Wochenende stattfindet.