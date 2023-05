Kein Quellenschutz bei Julian Reichelt Presserat leitet Verfahren gegen Verleger der »Berliner Zeitung« ein

In einer Stellungnahme wies der Chefredakteur der »Berliner Zeitung«, Thomas Kurianowicz, darauf hin, dass Friedrich die Vorgänge nicht als Journalist, sondern »als Unternehmer und Verleger« an den Springer-Verlag weitergegeben habe. In einem Interview mit dem manager magazin erklärte Friedrich den Vorgang zu einem »Grenzfall«, über den man intern diskutiert habe. »Doch es ist eine Frage professioneller Standards, den anderen darüber zu informieren, dass mir unsaubere Informationen zur Verfügung gestellt wurden.«

Ob der Pressekodex auch für mutmaßlich »unsaubere Informationen« und für Verleger gilt, liegt nun beim Presserat.