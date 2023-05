Homeoffice Deutschlands Büros verwaisen

In Deutschlands Büros sind laut einer Ifo-Umfrage an einem durchschnittlichen Tag dreimal so viele Arbeitsplätze ungenutzt wie vor der Coronapandemie. Der Anteil betrage im Schnitt aktuell 12,3 Prozent, wie das Ifo-Institut in München am Montag mitteilte. Vor der Pandemie habe dieser Anteil bei nur 4,6 Prozent gelegen. Viele Beschäftigte arbeiten mittlerweile oft im Homeoffice.