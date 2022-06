Im vergangenen Jahr haben so viele Menschen wie noch nie von zu Hause aus gearbeitet. Mit 24,8 Prozent war fast ein Viertel aller Erwerbstätigen in Deutschland 2021 zumindest gelegentlich im Homeoffice, wie das Statistische Bundesamt mitteilte . Zehn Prozent der Berufstätigen arbeiteten sogar an jedem Werktag von zu Hause.