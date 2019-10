Die "South China Morning Post" schreibt vom "teuersten Platz der Welt, um sein Fahrzeug zu parken": Der Geschäftsmann Johnny Cheung Shun-yee hat demnach in Hongkong einen Stellplatz im Büroturm "The Center" verkauft - für 969.000 US-Dollar, umgerechnet also etwa 872.660 Euro.

Cheung ist den Angaben der Zeitung zufolge einer der zehn Investoren, die im vergangenen Jahr 5,15 Milliarden US-Dollar für "The Center" bezahlt haben. Er hatte demnach insgesamt vier Parkplätze in dem Wolkenkratzer, der letzte davon wechselte nun den Besitzer. Wer der Käufer ist, verriet Cheung nicht. Er sagte lediglich, dass es sich um jemanden handle, der in einem Büro in dem Gebäude arbeite. "Der Käufer braucht jetzt einen Parkplatz."

Für knapp eine Million Dollar erwarb der Käufer den etwa 12,5 Quadratmeter großen Stellplatz B1-1023. Dieser Preis unterstreiche einmal mehr die finanzielle Ungleichheit in Hongkong, schreibt die "South China Morning Post". In der Stadt lebt demnach fast einer von fünf Bewohnern unter der offiziellen Armutsgrenze.

"The Center" verfüge insgesamt über 73 Stockwerke und 402 Parkplätze. Zwei davon, die ebenfalls im Besitz von Cheung waren, seien erst im August dieses Jahres für umgerechnet insgesamt 1,46 Millionen Euro verkauft worden.