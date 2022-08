Auch Testpflicht kommt wohl doch nicht

Laut dem Bericht lässt der SPD-Politiker auch das Vorhaben fallen, Arbeitgeber zu verpflichten, allen in Präsenz Arbeitenden zweimal pro Woche ein Testangebot zu unterbreiten. Stattdessen sollten Arbeitgeber ein Angebot an Beschäftigte prüfen, sich regelmäßig kostenfrei zu testen.

Die Regierung will den Entwurf laut Reuters am Mittwoch in der Kabinettssitzung in Meseberg billigen. Die Verordnung soll am 1. Oktober in Kraft treten und am 7. April 2023 auslaufen. Eine während der Corona-Pandemie verfügte Homeoffice-Angebots-Pflicht war im März ausgelaufen. Im Herbst könnten die Corona-Fallzahlen jedoch wieder steigen. Vor diesem Hintergrund diskutiert die Bundesregierung über Maßnahmen, um Menschen zu schützen und Betriebe arbeitsfähig zu halten. Heils erster Vorschlag war vergangenen Mittwoch bekannt geworden.