Probleme mit Triebwerken von Pratt & Whitney und MTU werden in den nächsten Jahren hunderte Airbus-Jets zu einer Pause zwingen. Betroffen sind 600 bis 700 Triebwerke von Mittelstreckenflugzeugen der Modellfamilie A320neo. Sie müssen in der Zeit von 2024 bis 2026 zusätzlich in die Wartung, wie Pratt & Whitney-Mutter RTX und der Münchner Triebwerksbauer MTU am Montag in East Hartford und München mitteilten. Beide Unternehmen bereiten sich auf Belastungen in Milliardenhöhe vor. MTU stellte die eigene Umsatz- und Gewinnprognose für 2023 unter Vorbehalt.