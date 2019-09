Proteste gegen IAA Tausende Demonstranten fordern klimaneutralen Verkehr bis 2035

Schwerpunkt Klimakrise Alle Artikel | Mehr Informationen Die Berichterstattung über den Klimawandel ist eine der großen journalistischen Herausforderungen unserer Zeit. Auch für den SPIEGEL ist die Klimakrise eines der wichtigsten Menschheitsthemen. Wir unterstützen deshalb in dieser Woche eine internationale Initiative, die den Blick darauf richten will: "Covering Climate Now" wurde von der "Columbia Journalism Review" und der kanadischen Zeitung "The Nation" angestoßen, mehr als 200 Medienunternehmen weltweit nehmen daran teil, darunter der "Guardian", "El País", "La Repubblica", "The Times of India" , "Bloomberg" oder "Vanity Fair". Der SPIEGEL widmet der Klimakrise diese Woche die Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe und jeden Tag besondere Aufmerksamkeit auf spiegel.de

Am ersten Publikumstag der Internationalen Automobilmesse (IAA) in Frankfurt am Main haben Tausende Demonstranten zu einer klimafreundlichen Verkehrswende aufgefordert. Bei einer Kundgebung im Stadtzentrum unter dem Motto "Aussteigen" forderten sie unter anderem einen sofortigen Verzicht auf Verbrennungsmotoren und die Umstellung auf einen völlig klimaneutralen Verkehr bis zum Jahr 2035.

Die Demonstranten stellten eine mit den Logos von Autokonzernen beklebte Großpuppe auf, aus deren Schritt phallusartig ein Auspuff hervorragte. Dieser wurde von einem Demonstranten abgesägt - die Säge trug die Aufschrift "Autokonzerne entmachten!" Die Teilnehmer der Kundgebung forderten einen massiven Ausbau von Bus und Bahn sowie Vorrang für Fußgänger und Radfahrer in der Verkehrsplanung.

Marius Becker / DPA Demonstrant sägt symbolisch einer Figur eines Automanagers den Auspuff ab

Die Polizei berichtete am Mittag, die Stimmung sei friedlich gewesen. Genauere Angaben zu Teilnehmerzahlen konnte sie zunächst nicht machen. Laut Schätzungen des globalisierungskritischen Netzwerks Attac, das die Proteste mit organisiert hat, beteiligten sich rund 5000 Menschen an der Kundgebung in der Innenstadt.

Am frühen Nachmittag wollen sich die Demonstranten einem Sprecher zufolge in Richtung des IAA-Messegeländes in Bewegung setzen. Dort wollen sie sich mit Teilnehmern einer Fahrrad-Sternfahrt zusammenschließen, die unter anderem aus Mannheim, Aschaffenburg, Wiesbaden und Gießen angeradelt kommen. Die Polizei rechnet mit insgesamt mit rund 20.000 Teilnehmern.

Am Freitag hatten bereits Teilnehmer der Klimaschutzbewegung Fridays for Future in Frankfurt gegen die IAA protestiert. Am Sonntag wollen Mitglieder der Organisation "Sand im Getriebe" mit friedlichen Blockaden den Ablauf der Messe stören. Die Organisation Attac hält zudem zwei Mahnwachen ab.

Die IAA öffnet ihre Tore am Samstag für das breite Publikum. Sie endet kommende Woche Sonntag.