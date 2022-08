Xpeng, der chinesische Hersteller von Elektroautos, zu dem Zhang nach seinem Ausscheiden bei Apple im Jahr 2018 wechselte, erklärte am Dienstag in dem Twitter-ähnlichen Nachrichtendienst Sina Weibo, dass das Unternehmen keine Streitigkeiten mit Apple in dieser Angelegenheit habe. Xpeng sei in keiner Weise in Zhangs Fall involviert.

Urteil im November geplant

Zhang hatte ursprünglich auf nicht schuldig plädiert, doch laut Gerichtsdokumenten vom Montag hat er sich inzwischen mit der Staatsanwaltschaft auf einen Vergleich geeinigt und sich schuldig bekannt. Die Bedingungen des Vergleichs sind nicht öffentlich. Die Verurteilung ist für November angesetzt.