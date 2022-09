Der von Energiepreisschocks und hoher Inflation geprägte Herbst wirft seine Schatten voraus: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist derzeit so schlecht wie zuletzt im Mai 2020 – also nach den ersten Auswirkungen des Corona-Lockdowns. Das Geschäftsklima fiel im September im Vergleich zum Vormonat um 4,3 Punkte auf 84,3 Zähler, wie das Münchner Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) mitteilte. Analysten und Analystinnen hatten mit einer Eintrübung gerechnet, die Prognosen wurden allerdings noch einmal unterschritten. Schon in den Monaten zuvor hatte sich die Stimmung stark verschlechtert.