Ifo-Index Drohende Gasknappheit verdirbt der Industrie die Stimmung

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni nach zuvor zwei Anstiegen in Folge wieder eingetrübt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel unerwartet deutlich auf 92,3 Zähler von 93,0 Punkten im Vormonat, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Managern mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen leichten Rückgang auf 92,9 Punkte erwartet. »Steigende Energiepreise und die drohende Gasknappheit bereiten der deutschen Wirtschaft große Sorgen«, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Führungskräfte äußerten sich zu ihrer Geschäftslage und zu den Aussichten jeweils skeptischer als zuletzt.