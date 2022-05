Ifo-Index gestiegen »Anzeichen für Rezession derzeit nicht sichtbar«

Die Stimmung der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai überraschend aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg von 91,9 im April auf 93,0 Punkte und damit das zweite Mal in Folge, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Topmanagern mitteilte.

Der russische Einmarsch in die Ukraine sorgt für steigende Rohstoffpreise, verstärkt Lieferengpässe und erhöht die Unsicherheit bei Firmen und Verbrauchern. Das bremst die Konjunktur vor allem in der Industrie und am Bau, während manche Dienstleister mit Abebben der Coronakrise an Zuversicht gewinnen. Viele Volkswirte trauen der Wirtschaft 2022 höchstens noch rund zwei Prozent Wachstum zu. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) rechnet sogar nur mit einem mageren Plus von 1,0 bis 1,5 Prozent.