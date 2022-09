Das Arbeiten von zu Hause aus hat sich einer Studie zufolge auch nach dem Ende der coronabedingten Homeoffice-Pflicht in Deutschland etabliert. Unter Vollzeitbeschäftigten habe sich Homeoffice bei durchschnittlich 1,4 Tage pro Woche eingependelt, wie aus einer Untersuchung des Münchner Ifo-Instituts hervorgeht . In Frankreich seien es 1,3, in den USA 1,6 und in Japan 1,1 Tage. Damit habe Corona die Arbeitsbedingungen dauerhaft stark verändert. »Nie zuvor hat irgendein Ereignis in so kurzer Zeit derart umfassend das Arbeitsleben umgekrempelt«, sagte Studienautor Mathias Dolls. Die Daten für die Studie wurden von Juli bis August 2021 und von Januar bis Februar 2022 erhoben.