Während die Wirtschaft in einzelnen Bundesländern kräftig wächst, schrumpft sie in anderen deutlich. Das ist das Ergebnis einer neuen Untersuchung des Münchner Ifo-Instituts zum Wirtschaftswachstum im dritten Quartal 2022. Das höchste Wachstum verortet das Ifo demnach in Schleswig-Holstein mit einem Plus von 2,4 Prozent. Am schwächsten schneidet das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen ab, dort schrumpfte die Wirtschaftsleistung um 2,8 Prozent.