Damit ist die Stimmung so gut wie seit Februar 2022 nicht mehr. In der Zeit danach war das Barometer von Sorgen um den Krieg in der Ukraine geprägt. »Die Sorgen der deutschen Unternehmen lassen nach, aber der Konjunktur fehlt es an Dynamik«, fasst Ifo-Präsident Clemens Fuest die Ergebnisse zusammen. Die Führungskräfte bewerteten ihre Lage etwas skeptischer als zuletzt, ihre Geschäftsaussichten jedoch besser.