Die Ifo-Experten rechnen in diesem Jahr mit einer durchschnittlichen Teuerungsrate von 6,4 Prozent, nachdem sie 2022 mit 7,9 Prozent so hoch ausgefallen war wie noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik. 2024 soll sie dann auf 2,8 Prozent fallen.

Im Verarbeitenden Gewerbe und Bauhauptgewerbe gehen die Preiserwartungen am kräftigsten zurück: Hier sank das Barometer von 53,5 auf 42,0 Punkte sowie von 38,4 auf 28,3. Die Punkte geben an, wie viel Prozent der Unternehmen per saldo ihre Preise erhöhen wollen.