Die IG Metall fordert in der kommenden Tarifrunde für die Beschäftigten der Stahlindustrie 8,2 Prozent mehr Lohn. Diese Empfehlung an den IG-Metallvorstand gaben am Dienstag die Tarifkommissionen für die rund 68.000 Beschäftigten in Nordwestdeutschland und für die rund 8000 Stahlkocher in Ostdeutschland bekannt. Die Laufzeit solle zwölf Monate betragen. »Die Beschäftigten erwarten angesichts der stark steigenden Preise und der guten Situation in vielen Betrieben eine ordentliche Erhöhung ihrer monatlichen Entgelte«, betonte der Bezirksleiter der IG Metall NRW und Verhandlungsführer Knut Giesler. Im Westen ist die erste Verhandlungsrunde am 13. Mai geplant. Die Friedenspflicht endet am 31. Mai.