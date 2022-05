Die wichtigste Änderung wird nach Angaben des Konzerns sein, das bisher verbaute Holzfurnier durch Papierfolie zu ersetzen. Das solle nicht nur einen Umzug mit dem Möbelstück erleichtern, sondern auch nachhaltiger sein. So gehe man durch die Umstellung Schritte, die es ermöglichten, dass das Regal länger im Einsatz bleibe, was die Auswirkungen auf den Planeten reduziere.

Auch aus Nachhaltigkeitsgründen sollen die Kunststoff-Kantenbänder durch ein Papierprodukt ersetzt werden. Damit komme man dem Ziel näher, Möbel zum Großteil aus nachwachsenden Materialien zu erstellen. Zudem würden die Nägel an der Rückwand durch Schnappverschlüsse ersetzt.

Ikea bemüht sich mit großem Aufwand um ein Image als verantwortungsbewusster und nachhaltiger Möbelkonzern. Allerdings wollte die Kritik nie so recht verstummen. So wurde laut einer Studie der Umweltorganisation Earthsight in Kindermöbeln Holz gefunden , bei dem der Verdacht nahe liege, es könne aus geschützten russischen Wäldern stammen. Ikea hatte den Vorwurf seinerzeit zurückgewiesen. Im Zuge der Coronakrise hatte das Unternehmen zuletzt deutliche Preisanhebungen angekündigt – weltweit.