Die Fachleute rechnen damit, dass sich die Personalnot mit den von ihnen vor­geschlagenen Maßnahmen erheblich lindern lässt. Je nach Entschlossenheit, mit der sie umgesetzt würden, fehlten am Ende dennoch zwischen 160.000 und eine halbe Million Fachkräfte. Um die Lücke weiter zu schließen, regt PwC an, könne der Staat Teile seiner Aufgaben auch an externe Dienstleister auslagern, etwa den Betrieb von IT-Netzen oder das Management von Grundstücken.