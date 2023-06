IMK-Studie Arbeitskosten in Deutschland sind deutlich gestiegen

Die Arbeitskosten sind in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich stärker gestiegen als in den Vorjahren. Insgesamt erhöhte sich der finanzielle Aufwand je Arbeitsstunde in der Privatwirtschaft 2022 im Jahresdurchschnitt um 6,4 Prozent auf 40 Euro, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung ergab. Damit war der Anstieg etwas höher als in der EU insgesamt, wo sich die Arbeitskosten um 5,4 Prozent erhöhten.