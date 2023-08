Das Problem: In den kommenden Jahren müssen Millionen von Bauten saniert werden. Der Asbest bringt dabei Bauarbeiter, Handwerker, aber auch Heimwerker in Gefahr. Die Gewerkschaft lud am Donnerstag zur Pressekonferenz nach Berlin, um mit Experten vor den Risiken durch Asbest zu warnen: »Mit der Sanierungswelle droht jetzt eine Asbest-Welle auf dem Bau«, sagt IG-BAU-Bundesvorstand Carsten Burckhardt.