Geywitz will im September ein Hilfspaket für die kriselnde Baubranche vorstellen. »Wichtig ist, dass wir in so einer Situation einen Impuls setzen«, hatte sie am Sonntag in Berlin gesagt. Im Rahmen des sogenannten Wachstumschancengesetzes von Finanzminister Christian Lindner (FDP) werde es Hilfen geben. In der jetzigen Nachfrageschwäche angesichts der gestiegenen Zinsen wäre es das Schlimmste, Baukapazitäten abzubauen.