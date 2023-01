Eine Immobilienanzeige für ein Mini-Appartement in Paris, die mit der Angabe von »gefühlten Quadratmetern« die Größe etwas aufgebläht hat, sorgt in Frankreich für spöttische Kommentare. »Die Immobilienmakler in Paris wissen nicht mehr, was sie sich ausdenken sollen«, schrieb eine Nutzerin in den sozialen Medien zu der Annonce, in der das nach gesetzlichen Regeln abzüglich Dachschrägen und Treppe 11,53 Quadratmeter große Appartement mit »gefühlten 16 Quadratmetern« angepriesen wird.