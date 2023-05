Verbesserte Möglichkeiten zur Heimarbeit und erschwinglichere Immobilienpreise machen das Umland großer Metropolen immer attraktiver. Seit 2019 hat sich die Anzahl leer stehender Wohnungen in den Nachbarkreisen der großen Städte deutlich verringert: Im Berliner Umland, zu dem Landkreise wie Barnim, Havelland oder Oberhavel gehören, beträgt die Leerstandsquote nur noch 2,8 Prozent. 2019 lag sie bei 3,3 Prozent. Ein ähn­licher Rückgang zeigt sich in Leipzig, wenn auch auf höherem Niveau: Im dortigen Umland ist die Leerstandsquote von 8,5 Prozent auf 8,2 Prozent gefallen. Besonders niedrig ist die Quote mit 1,5 Prozent in Nachbarkreisen von Frankfurt am Main. Dies geht aus dem CBRE-Empirica-Leerstands­index hervor.