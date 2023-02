»Nachdem die Immobilienpreise mehr als zehn Jahre gestiegen sind, erleben wir nun erstmals einen Abschwung. Dieser ist jedoch noch nicht so signifikant, wie es teils berichtet wird«, sagt Utecht. Entscheidend verändert habe sich die Entwicklung aber in der zweiten Jahreshälfte 2022, in der der Rückgang etwa sechs Prozent betragen habe. »Insgesamt lagen die Immobilienpreise im Dezember 2022 auf dem Niveau von Mitte 2021«.