In vielen Unternehmen dürfte das Arbeiten von zu Hause auch nach der Coronapandemie zumindest teilweise erhalten bleiben. Doch trotz des Trends zum Homeoffice steigen die Mieten für Büroimmobilien in Deutschland weiter.

Hauptursache für die stabile Entwicklung sei wohl, dass sich zwischen Juni 2020 und Juni 2021 die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Bürobeschäftigten um 250.000 erhöht habe, heißt es in der Studie.

Untersucht wurde in der Studie die Preisentwicklung in 71 Großstädten und ihren Umlandgemeinden.

Energiepreise könnten sich auf Büromieten auswirken

Insgesamt stiegen die Büromieten der Studie zufolge in 80 Prozent der untersuchten Städte.

Die höchsten Zuwächse gab es demnach 2021 mit einem Plus von 14,6 Prozent in Bremerhaven. Auch in Potsdam, Münster und Leipzig stiegen die Mieten überdurchschnittlich.

Deutliche Rückgänge gab es dagegen in Regensburg und Ludwigshafen.

Vor allem das Umland der sieben wichtigsten Immobilienstandorte – Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Köln, München und Stuttgart – habe überproportional starke Mietpreiszuwächse verzeichnet, heißt es in der Studie. Dies könne darauf hindeuten, dass Unternehmen vermehrt preisgünstigere Angebote abseits der Stadtzentren in den Blick nähmen.