Betrachtet man den Markt für Bestandswohnungen in den Metropolen, dann fällt das Bild gemischter aus. In Frankfurt am Main, Düsseldorf und Köln sind lediglich minimale Bewegungen bei den Angebotskaufpreisen zu beobachten. Berlin und Hamburg trotzen der aktuell moderaten Entwicklung der Angebotspreise und liegen mit plus 3,2 und plus 2,8 Prozent deutlich über dem deutschlandweiten Mittel. In München und Stuttgart ist nach Stagnation im zweiten Quartal ein leichter Preisrückgang mit jeweils -1,1 und -1,4 Prozent zu beobachten. »Wir sehen, dass der Markt in Deutschland funktioniert und sich vor allem in den Metropolen beruhigt. Die Nachfrage ist auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen«, resümiert Thomas Schroeter, Geschäftsführer von ImmoScout24.