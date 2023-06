Hinzu kommt die hartnäckig hohe Inflation, dadurch sinkt die Kaufkraft der Menschen. Viele können sich den Immobilienkauf nicht mehr leisten. Das Neugeschäft der Banken mit Wohnimmobilienkrediten an Privatleute läuft seit Monaten schlecht, im April brach es laut Bundesbank-Daten abermals um rund die Hälfte ein. (Lesen Sie hier , was Sie bei auslaufender Zinsbindung jetzt tun können.)

Starke Rückgänge in Großstädten – aber auch auf dem Land

Sowohl in den Städten als auch in den ländlichen Regionen sanken die Preise den Angaben zufolge zu Jahresbeginn. Die größten Rückgänge im Vergleich zum Vorjahresquartal wurden in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf verzeichnet. Hier verbilligten sich Ein- und Zweifamilienhäuser um 10,4 Prozent, für Wohnungen musste 6,4 Prozent weniger gezahlt werden als im ersten Quartal 2022.