Die Analysten warnen mit deutlichen Worten vor einem möglichen »Game Over« am Immobilienmarkt. Denn angesichts von hoher Inflation und Vermögensverlusten durch die Turbulenzen an den Finanzmärkten fehle vielen Immobilieninteressenten das Geld. Noch sei der weiterhin robuste Arbeitsmarkt in vielen Städten »die letzte verbliebene Stütze« des Immobilienmarkts, so die UBS. »Bei einer Verschlechterung der Wirtschaftslage könnte jedoch auch diese wegfallen«. In vielen Städten sei in den nächsten Quartalen mit erheblichen Preiskorrekturen zu rechnen.