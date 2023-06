Leerstand durch Homeoffice Wie Büros zu Wohnungen werden können – und warum das in Deutschland nicht klappt

Seit der Coronapandemie haben sich die Büros geleert, zehntausende Angestellte werden wohl auch nie zurückkehren. In Paris und New York entstehen in ehemaligen Konzernzentralen Wohnungen. Doch hierzulande funktioniert das selten.