Der chinesische Immobilienentwickler Evergrande steckt weiter in großen Finanznöten – aber immerhin hat sich der Verlust in der ersten Jahreshälfte in etwa halbiert. Von Januar bis Juni betrage der Verlust umgerechnet rund 4,2 Milliarden Euro – nach rund 8,4 Milliarden Euro ein Jahr zuvor, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Der Umsatz sei in dem Zeitraum um 44 Prozent auf umgerechnet 16,2 Milliarden Euro gestiegen. Der kurze Boom am Immobilienmarkt zu Beginn des Jahres sei erfolgreich genutzt worden.